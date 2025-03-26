Трамп мародерит Украину – украинский военный

США при президенте Трампе вряд ли повернутся лицом к Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил майор ВСУ в отставке, экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу сегодня, что Америка повернется к Украине лицом. Тем более давайте говорить откровенно, сегодня мы получаем ту помощь, которая была начата Байденом, но в бюджете, который проголосовал конгресс, хоть он и называется временным, там же о помощи Украине ноль. То есть, когда эти средства на 2025 год будут использованы, надо будет иметь понимание, американцы играют или не играют эту историю. Я думаю, что Трамп будет находить еще 100500 отмазок, почему они не играют.

Я не верю на сегодняшний день в гений Трампа. Не только как переговорщика, а то, что он мастер заключать сделки. Конечно, он взял страну-жертву и начинает тупо мародерить. Потому что рассказали уже не только о полезных ископаемых, но и об управлении электростанцией Запорожской, о которой мы так все хлопали в ладоши. Вот классно, если американцы туда зайдут, а тогда русским придется оттуда свой хлам забирать и так далее.

Нет, уже американская сторона говорит обо всех наших атомных электростанциях. Мне тут только интересно об этой Хмельницкой, на которую купили два реактора за миллиард, российских, тоже?.. Сегодня пока я не вижу со стороны России ни одной уступки. Они откусывают по чуть-чуть все то, что мы кровью и потом добывали», – заявил Лапин.