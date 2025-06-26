Тихановская огласила  цену свободы своего мужа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал Сергея Тихановского, еще четверых белорусских оппозиционеров и 9 иностранцев якобы в обмен на то, чтобы его встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом была освещена в СМИ.

Об этом самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская заявила в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько известно нам, за освобождение людей было только публичность самой встречи Лукашенко. Мы понимаем, что у режима есть интенция через такого рода встречи добиваться какой-то легитимизации, может быть, склонять наших партнеров к снятию санкций, но наши американские друзья понимают, с кем они имеют дело», – сказала Тихановская.

При этом она обмолвилась, что американцы «развивают гуманитарный трек в рамках стремления деэскалации в Украине». Однако Тихановская и ее окружение всячески убеждают «друзей» не снимать санкции со своей родной страны.