Тихановская огласила цену свободы своего мужа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко амнистировал Сергея Тихановского, еще четверых белорусских оппозиционеров и 9 иностранцев якобы в обмен на то, чтобы его встреча со спецпредставителем президента США Китом Келлогом была освещена в СМИ.
Об этом самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская заявила в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Насколько известно нам, за освобождение людей было только публичность самой встречи Лукашенко. Мы понимаем, что у режима есть интенция через такого рода встречи добиваться какой-то легитимизации, может быть, склонять наших партнеров к снятию санкций, но наши американские друзья понимают, с кем они имеют дело», – сказала Тихановская.
При этом она обмолвилась, что американцы «развивают гуманитарный трек в рамках стремления деэскалации в Украине». Однако Тихановская и ее окружение всячески убеждают «друзей» не снимать санкции со своей родной страны.
«Возможно, в рамках переговоров по поиску выхода из войны в Украине и такой путь через Беларусь прослеживается с пониманием, что не может быть Беларусь переговорной площадкой, потому что белорусский режим стал соагрессором в этой войне, и украинцы на это не пойдут. Но поговорить о политике деэскалации, потому что будут учения «Запад-2025»…», – сбивчиво пояснила Тихановская.
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