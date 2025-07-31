Для стран западного блока уже очевидно, что отвоевать новые российские территории не получится.

Об этом в своём блоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если все же страх за себя, помноженный на абсолютизм и самоуправство, будет выбран [украинской верхушкой] как конечная опция, а так оно и есть, то это уже звон поражения.

Потому что если в вопросе территорий, войну мы уже не обсуждаем, и так понятна ситуация для западных союзников, для них уже эти территории считаются утраченными или такими, которые невозможно отвоевать военным путём», – сказал Дроздов.