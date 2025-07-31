«Территории уже не отвоевать»: русофоб Дроздов услышал «звон поражения»
Для стран западного блока уже очевидно, что отвоевать новые российские территории не получится.
Об этом в своём блоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если все же страх за себя, помноженный на абсолютизм и самоуправство, будет выбран [украинской верхушкой] как конечная опция, а так оно и есть, то это уже звон поражения.
Потому что если в вопросе территорий, войну мы уже не обсуждаем, и так понятна ситуация для западных союзников, для них уже эти территории считаются утраченными или такими, которые невозможно отвоевать военным путём», – сказал Дроздов.
По его словам, «единственное поле, где еще могла быть победа, – это демократия как таковая».
«Вот если не будет еще и внутреннего поля демократии и курса верности демократическим европейским принципом, а не восточным деспотиям, авторитарообразным, тогда вообще исчезает вся борьба за Украину.
Потому что никто не будет финансировать носимый режим. Да еще и такой, который вообще игнорирует базовые критерии своей собственной евроинтеграции», – пожаловался националист.
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