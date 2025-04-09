Стоит задача пропетлять от варианта американской сделки по недрам – обслуга Зе-офиса
Задача украинской делегации, отправившейся в Вашингтон обсуждать сделку по ресурсам, не согласиться на предлагаемый американской администрацией вариант, но и не вызвать на себя гнев руководства США.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тот вариант соглашения, который нам предоставила американская сторона, он для нас является неприемлемым. Он ограничивает наш внешний экономический суверенитет, он создает проблемы для европейской интеграции Украины. Поэтому надо работать над компромиссным вариантом. Как это удастся, вопрос открытый, посмотрим. Но думаю, что быстрого результата не стоит ожидать.
Нам сейчас надо пропетлять. Термин так популярен у нас, потому что мы не можем сказать американцам нет в ответ на это соглашение, что нам предлагают, чтобы не нарываться на новое противостояние с соединительными Штатами, точнее с администрацией Трампа и с самим Трампом. И в то же время мы не можем сказать да, потому что эта сделка в таком виде, как сейчас, она для нас неприемлема. Придется маневрировать и искать компромиссы, чем займется наша делегация в США», – заявил Фесенко.
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