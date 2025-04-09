Стоит задача пропетлять от варианта американской сделки по недрам – обслуга Зе-офиса

Задача украинской делегации, отправившейся в Вашингтон обсуждать сделку по ресурсам, не согласиться на предлагаемый американской администрацией вариант, но и не вызвать на себя гнев руководства США.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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