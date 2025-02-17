Стармер летит в Париж, а затем к Трампу – Британия готова помогать Украине, вплоть до ввода войск

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Британское издание The Telegraph публикует колонку премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера, в которой он выражает готовность своего правительства ко вводу войск на Украину в качестве «гарантий безопасности Украины» после подписания мирного соглашения с РФ.

Интересно время появления этой публикации – как раз накануне сегодняшней экстренной встречи в Париже глав стран ЕС по украинскому вопросу, участником которой будет и Стармер. Ранее американские СМИ называли Стармера, наряду с Макроном, одним из европейских застрельщиков идеи с вводом войск, на фоне сомнений остальных членов блока.

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В заголовок колонки британского премьера прямо вынесена ключевая мысль. Первое- «Потенциальная угроза британцам – это огромная ответственность, но мы должны быть готовы внести свой вклад в Европу».

И вторая – «Помощь в обеспечении безопасности Украины – это помощь в обеспечении безопасности нашей страны и нашего континента».

«Мы переживаем уникальный момент для коллективной безопасности нашего континента. Это вопрос не только о будущем Украины – он экзистенциален для Европы в целом. Обеспечение прочного мира в Украине, который защищает ее суверенитет в долгосрочной перспективе, имеет важное значение, если мы хотим удержать Путина от дальнейшей агрессии в будущем», – пишет Стармер.

Чтобы достичь этого, Стармер предлагает обеспечить «тесное сотрудничество» Европы и Соединенных Штатов. При этом, считаю, что Великобритания «может сыграть уникальную роль в содействии этому, так же, как мы сделали это на прошлой неделе, собрав и возглавив Контактную группу «Рамштайн» по обороне Украины».

Однако этого мало. Европа должна сделать еще один шаг вперед, чтобы удовлетворить требования своей собственной безопасности, убеждает Стармер.

«Поэтому я направляюсь в Париж с очень четким посланием нашим европейским друзьям. Мы должны показать, что мы действительно серьезно относимся к нашей собственной обороне и несем свое бремя. Мы слишком долго говорили об этом, и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы продолжили эту работу. Как европейские страны, мы должны увеличить наши расходы на оборону и играть более активную роль в НАТО. Страны, не входящие в НАТО, уже увеличили расходы на оборону на 20 процентов в прошлом году, но мы должны пойти дальше. Россия все еще ведет войну, а Украина все еще борется, поэтому мы не должны ослаблять наши усилия по получению необходимого украинцами комплекта для своих бойцов на передовой. Пока продолжаются боевые действия, мы должны поставить Украину в максимально сильную позицию перед любыми переговорами», – заключает британский премьер.

По его словам, Великобритания готова сыграть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины.

«Это включает в себя дальнейшую поддержку вооруженных сил Украины, где Великобритания уже обязалась выделять 3 миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в гарантии безопасности Украине, направив в случае необходимости наши собственные войска на землю», поясняет Стармер суть этих гарантий со стороны Лондона.

Стармер убеждает своих избирателей, что все перечисленное связано с «потенциальной угрозой для британских военнослужащих, мужчин и женщин» Со стороны РФ, конечно же.

Поэтому, в его логике, «любая роль в обеспечении безопасности Украины – это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и безопасности этой страны. Конец этой войны, когда бы он ни наступил, не может стать просто временной паузой перед тем, как Путин снова нападет».

А, во-вторых, несмотря на готовность к активизации Европы на украинском треке, поддержка США все равно «будет оставаться критически важной, а гарантии безопасности США необходимы для прочного мира, потому что только США могут удержать Путина от повторного нападения».

Поэтому Стармер в колонке пообещал, что «в ближайшие дни я встречусь с президентом Трампом и буду работать с ним и всеми нашими партнерами по G7, чтобы помочь заключить сильную сделку, в которой мы нуждаемся».

В конце британский премьер очерчивает позицию своего правительства и, видимо, своих единомышленников на европейском континенте: