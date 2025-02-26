США уничтожат любую страну Европы, которая будет выступать против мира с Россией – Риттер

Анатолий Лапин.  
26.02.2025 13:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США


С тех пор, как администрация США объявила курс на восстановление отношений с Россией, это стало ее национальным приоритетом.

Об этом в эфире интернет-канала «Dialogue Works» заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С тех пор, как администрация США объявила курс на восстановление отношений с Россией, это...

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«Я просто сижу и смотрю, как Европа совершает самоубийство, потому что Европа не понимает, что здесь не она главная, а главные здесь – США. Мы сами принимаем решение и заявили, что в Украине будет мир, а отношения с Россией улучшатся. Это единственный разумный выход. Идти по пути конфронтации с Россией, значит идти к ядерной войне, которая уничтожит всех. Соединенные Штаты под руководством президента Трампа решили, что мы не хотим этого пути, поэтому любой, кто выступает против американской политики, это не просто человек с другим мнением. Это вопрос выживания Соединенных Штатов и всего мира.

Я повторю еще раз, чтобы вы поняли. Если вы выступаете против мирного плана Америки в Украине, против ее усилий по примирению с Россией, нормализации отношений с Россией, то вы становитесь угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, и мы будем относиться к вам соответственно. Вы будете уничтожены, но не физически, мы не собираемся объявлять вам войну, но я могу назвать любую европейскую страну, и через полгода мы обрушим ее экономику и свергнем правительство.

Ни одно правительство в Европе не сможет противостоять мощи Соединенных Штатов, их экономической и политической мощи. Мы можем мгновенно изолировать любого. Хотим ли мы этого? Нет. Но мы не будем стоять в стороне, пока Европа подвергает американский народ экзистенциальному риску, продолжая войну, которую не следовало начинать. И теперь, когда у нас есть возможность ее закончить, люди не должны выступать против этого мирного соглашения, предложенного Америкой», – заявил Риттер.

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