США уничтожат любую страну Европы, которая будет выступать против мира с Россией – Риттер

С тех пор, как администрация США объявила курс на восстановление отношений с Россией, это стало ее национальным приоритетом.

Об этом в эфире интернет-канала «Dialogue Works» заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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