США продолжают наводить украинские ракеты и дроны на цели в Крыму

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 09:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, США, Украина


США не только не отключилм Украину от доступа к развединформации, они продолжают предоставлять ВСУ координаты для ударов по целям на территории Крыма.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не только не отключилм Украину от доступа к развединформации, они продолжают предоставлять ВСУ...

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«Ну, проанализируйте последние удары Главного управления разведки Министерства обороны Украины по системам ПВО в Крыму. Анализировали количество уничтоженных целей? Там не только пусковые установки С-300, «Панцирь С-1», но и РЛС, причем, РЛС последнего поколения. Как вы считаете, без обмена разведданными с американской стороной подобный характер успешных операций был бы возможен? Наверное, нет…

Я напомню, что еще во время первой каденции Трамп дал беспрецедентное распоряжение на проведение киберопераций против Российской Федерации даже без согласования с первым лицом», – заявил Снегирев.

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