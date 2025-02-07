США охладели к формату «Рамштайн» – руководство им перехватывает Великобритания

Сергей Рыжов.  
07.02.2025 08:50
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Дзен, Политика, США, Украина


Politico сообщает об охлаждении Вашингтона деятельностью созданной Байденом группы западных стран по оказанию военной помощи Украине. До такой степени, что теперь руководство ею может взять на себя Великобритания.

«Министр обороны Великобритании Джон Хили возглавил в среду встречу союзников Киева в формате Контактной группы по обороне Украины, впервые сменив на этом посту министра обороны США. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании», – говорится в публикации.

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Politico сообщает об охлаждении Вашингтона деятельностью созданной Байденом группы западных стран по оказанию военной...
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Встреча была запланирована перед саммитом министров обороны НАТО в Брюсселе, но группа по Украине, также известная как Рамштайнский формат, намного больше, в нее входят более 50 стран.

Новый министр обороны США Пит Хегсет, который на следующей неделе отправится в Европу, планирует посетить встречу по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, по словам одного американского чиновника и четырех человек, знакомых с планом.

Потенциально США могут возглавить будущие встречи в Рамштайне; однако администрация Трампа не взяла на себя обязательств по будущей поддержке Киева вооружениями. На следующей неделе от США не ожидается никаких дальнейших обещаний в этом направлении, отмечает издание.

«Уже появились признаки новой эры в политике США в отношении Украины. На прошлой неделе американские поставки оборудования из Польши на Украину были приостановлены на один день, по словам человека, знакомого с вопросом», – говорится в публикации.

Мнение администрации Трампа относительно Контактной группы по обороне Украины остается неясным, и пока неизвестно, возьмет ли Великобритания на себя руководство на постоянной основе после встречи в среду.

По словам официальных лиц, страны-участницы «Рамштайна»  все еще ведут переговоры о том, кто будет постоянно возглавлять ее в будущем, резюмирует Politico.

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