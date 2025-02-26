Если Германия продолжит антиамериканскую политику, США при помощи ЦРУ разделят ее на две части.

Об этом в эфире интернет-канала «Dialogue Works» заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позвольте мне рассказать вам, что может произойти в будущем. Допустим, Германия играет с Америкой в игру «Мы тебя достанем». Если бы я работал в ЦРУ, я бы пошел к Дональду Трампу и сказал: «Вот что нам нужно сделать. Посмотрите на карту последних выборов. Видите что-то? Закономерность: AfD [победила] на востоке, остальные на западе. Нам нужно разделить Германию на два отдельных государства. Нам нужна Восточная Германия и Западная Германия, поэтому нам нужно вести экономическую блокаду против западной и способствовать экономической интеграции между Восточной Германией и Россией. Хорошо.

Теперь, когда мы уничтожим Украину, нам нужно привлечь к этому западную Украину. Понимаете, мы сейчас проведем опрос, потому что мы предложим западной Украине присоединиться. И когда они клюнут на приманку, мы предложим вернуть территории, захваченные поляками в конце Второй мировой войны, Восточной Германии, чтобы сделать Восточную Германию еще сильнее. Мы уничтожим Польшу. Мы устроим полякам самый страшный кошмар, который у них когда-либо был, – западноукраинских националистов.

А затем ослабим Польшу, забрав у них немецкие территории и отдав их Восточной Германии, чтобы сделать более значимой, а Западную Германию ослабить. Видите, что я сейчас сделал? И это не значит, что это невозможно, потому что это возможно. Все, что нам нужно, это чтобы ЦРУ вмешалась и сделала то, что они умеют делать, потому что это их работа. В идеале я бы не хотел, чтобы это произошло. В идеале я бы хотел, чтобы Германия проснулась и сказала: «О, нам нужен мир». Тогда нам не придется этого делать, и Польша останется целой», – заявил Риттер.