США или Китай?: Европу ставят перед выбором, который определит ее судьбу

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Британское издание The Financial Times утверждает: Европа должна выбрать между Америкой и Китаем.

«Никто не сомневается в намерении президента Трампа разрушить международную экономическую систему, которую США поддерживали с момента окончания Второй мировой войны. Непонятно только, что может прийти ей на смену. Комментарии администрации Трампа дают некоторые подсказки относительно возможных контуров нового экономического альянса и альянса безопасности под руководством США, но самый большой из открытых вопросов касается Европы. В феврале госсекретарь Марко Рубио дал ответ, который является лучшей отправной точкой для понимания действий администрации Трампа. «Это ненормально, когда в мире есть однополярная держава», — заметил он. «Это была аномалия. Это был продукт окончания холодной войны, но в конечном итоге вы вернетесь к точке, где у вас был многополярный мир», – пишет в своем авторском материале редактор FT и главный экономист American Compass Орен Касс.

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Вера в то, что американская гегемония закончилась, является основой для взглядов «новых правых», которые становятся все более влиятельными в Вашингтоне, отмечает автор статьи.

Как писал в 2021 году Элбридж Колби, утвержденный на этой неделе на пост главного политического деятеля Пентагона, для союзников «опека Америки была легкой, а ее бремя — легким, конечно, по сравнению с другими настоящими или потенциальными гегемонами истории. Эти дни подошли к концу».

В новом многополярном мире, который придет на смену «либеральному миропорядку» десятилетий после окончания холодной войны, США возглавят экономический союз и союз безопасности, уверен автор.

Правда, «участие в блоке, возглавляемом США, потребует выполнения определенных требований, главными из которых являются сбалансированная торговля, при которой ни одна страна не будет иметь большого профицита или дефицита за счет других; каждый член союза возьмет на себя инициативу по обеспечению собственной безопасности; и совместное обязательство исключить Китай из своих рынков»

Автор материала называет это «справедливой сделкой, которую любая рыночная демократия должна предпочесть попаданию в орбиту Китая».

Орен Касс убежден, что Мексика и Канада, которые изначально испытали на себе всю тяжесть действий США, неизбежно станут основными членами нового альянса под эгидой Вашингтона Также, в его видении, очевидными участниками такого союза являются Япония и Индия, как главные региональные соперники Китая.

«Но где же Европа? И здесь, по большому счету, под Европой подразумевается Германия. Но ее экономика находится в рецессии с 2023 года. Несмотря на всю свою риторику по поводу Украины, немецкая армия менее боеспособна, чем накануне российской военной операции, и к тому же сокращается», – пишет автор.

Публицист жестко проходится по политике лидеров ЕС, утверждая, что они тянут свои страны и весь блок в целом, в экономическую орбиту Пекина.

«Вместо того чтобы противостоять угрозе со стороны китайских конкурентов, получающих значительные субсидии, немецкие автопроизводители вообще выступают против какой-либо торговой защиты, опасаясь, что ответные меры Китая поставят под угрозу их краткосрочные прибыли. Вместо этого они поощряют китайские фирмы начинать производство в пределах Европы. Mercedes теперь на одну пятую принадлежит КНР», – возмущается британский автор.

По его словам, стратегия США основана на том, что наиболее ценные союзники предпочтут партнерство с ними Китаю, даже при пересмотренном соглашении, которое требует от них большего. Но в случае с ЕС это не работает.

«В большинстве случаев это кажется безопасной ставкой. Но в случае с Европой вопрос стоит более остро. Стратегическая ценность и влияние континента находятся на низком уровне — от сокращения численности населения и саморазрушительной энергетической политики до кризиса демократической легитимности и отсутствия инновационных технологий», – отмечается в статье.

Именно об этом говорил вице-президент Вэнс на Мюнхенской конференции. В минувшую среду министр финансов США Скотт Бессент предупредил европейских лидеров, что движение в сторону Китая «означает перерезание собственного горла». Однако, вопреки этому предупреждению, в минувший четверг ЕС начал обсуждение вопроса о снижении барьеров для китайских электромобилей.