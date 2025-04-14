США или Китай?: Европу ставят перед выбором, который определит ее судьбу
Британское издание The Financial Times утверждает: Европа должна выбрать между Америкой и Китаем.
«Никто не сомневается в намерении президента Трампа разрушить международную экономическую систему, которую США поддерживали с момента окончания Второй мировой войны. Непонятно только, что может прийти ей на смену.
Комментарии администрации Трампа дают некоторые подсказки относительно возможных контуров нового экономического альянса и альянса безопасности под руководством США, но самый большой из открытых вопросов касается Европы.
В феврале госсекретарь Марко Рубио дал ответ, который является лучшей отправной точкой для понимания действий администрации Трампа. «Это ненормально, когда в мире есть однополярная держава», — заметил он. «Это была аномалия. Это был продукт окончания холодной войны, но в конечном итоге вы вернетесь к точке, где у вас был многополярный мир», – пишет в своем авторском материале редактор FT и главный экономист American Compass Орен Касс.
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Вера в то, что американская гегемония закончилась, является основой для взглядов «новых правых», которые становятся все более влиятельными в Вашингтоне, отмечает автор статьи.
Как писал в 2021 году Элбридж Колби, утвержденный на этой неделе на пост главного политического деятеля Пентагона, для союзников «опека Америки была легкой, а ее бремя — легким, конечно, по сравнению с другими настоящими или потенциальными гегемонами истории. Эти дни подошли к концу».
В новом многополярном мире, который придет на смену «либеральному миропорядку» десятилетий после окончания холодной войны, США возглавят экономический союз и союз безопасности, уверен автор.
Правда, «участие в блоке, возглавляемом США, потребует выполнения определенных требований, главными из которых являются сбалансированная торговля, при которой ни одна страна не будет иметь большого профицита или дефицита за счет других; каждый член союза возьмет на себя инициативу по обеспечению собственной безопасности; и совместное обязательство исключить Китай из своих рынков»
Автор материала называет это «справедливой сделкой, которую любая рыночная демократия должна предпочесть попаданию в орбиту Китая».
Орен Касс убежден, что Мексика и Канада, которые изначально испытали на себе всю тяжесть действий США, неизбежно станут основными членами нового альянса под эгидой Вашингтона Также, в его видении, очевидными участниками такого союза являются Япония и Индия, как главные региональные соперники Китая.
«Но где же Европа? И здесь, по большому счету, под Европой подразумевается Германия. Но ее экономика находится в рецессии с 2023 года. Несмотря на всю свою риторику по поводу Украины, немецкая армия менее боеспособна, чем накануне российской военной операции, и к тому же сокращается», – пишет автор.
Публицист жестко проходится по политике лидеров ЕС, утверждая, что они тянут свои страны и весь блок в целом, в экономическую орбиту Пекина.
«Вместо того чтобы противостоять угрозе со стороны китайских конкурентов, получающих значительные субсидии, немецкие автопроизводители вообще выступают против какой-либо торговой защиты, опасаясь, что ответные меры Китая поставят под угрозу их краткосрочные прибыли. Вместо этого они поощряют китайские фирмы начинать производство в пределах Европы. Mercedes теперь на одну пятую принадлежит КНР», – возмущается британский автор.
По его словам, стратегия США основана на том, что наиболее ценные союзники предпочтут партнерство с ними Китаю, даже при пересмотренном соглашении, которое требует от них большего. Но в случае с ЕС это не работает.
«В большинстве случаев это кажется безопасной ставкой. Но в случае с Европой вопрос стоит более остро. Стратегическая ценность и влияние континента находятся на низком уровне — от сокращения численности населения и саморазрушительной энергетической политики до кризиса демократической легитимности и отсутствия инновационных технологий», – отмечается в статье.
Именно об этом говорил вице-президент Вэнс на Мюнхенской конференции. В минувшую среду министр финансов США Скотт Бессент предупредил европейских лидеров, что движение в сторону Китая «означает перерезание собственного горла». Однако, вопреки этому предупреждению, в минувший четверг ЕС начал обсуждение вопроса о снижении барьеров для китайских электромобилей.
«Если США подвергнут Европу испытанию, пройдет ли она его? Если Европа попытается ответить на то, что она считает блефом, американцы просто уйдут? Выбор Китая предопределит ее судьбу и обеспечит дальнейший упадок», – резюмирует автор The Financial Times.
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