Запад должен создать на Западной Украине «процветающую демократию и рыночную экономику», чтобы Донбасс кусал локти и захотел присоединиться, как это было в Германии в 90-е годы прошлого века.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью американскому телеведущему Чарли Роузу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если они смогут добиться мира, то западная часть страны – та, что не оккупирована, сможет подняться. Я не удивлюсь, если мы увидим сценарий, похожий на тот, что был в Германии, когда одна сторона стала настолько богатой, что другая сторона сказала: «эй, подождите минутку, мы хотим присоединиться». Это будут предприниматели, которые будут способствовать воссоединению, а не обязательно солдаты», – сказал Макфол.

При этом для создания на Западенщине «технологического центра всей Европы» старый русофоб цинично предлагает использовать российские активы, замороженные в западных банках.

«Тут даже не о чем говорить. Это очевидно. Какой политик отправит деньги обратно в Россию? Мне это кажется абсурдным. Эти деньги должны пойти на восстановление. А если это необходимо – для покупки оружия, чтобы помочь прекратить боевые действия и привести к миру», – сказал Макфол.

Как утверждают левые депутаты Бундестага, даже спустя 35 лет после объединения, люди в восточной Германии страдают от дискриминации. Их пенсии ниже из-за разрыва трудового стажа. Работающие полный рабочий день в восточной Германии получают в месяц в среднем на 824 евро меньше, чем из западногерманские коллеги. В домохозяйствах востока вдвое меньше активов, чем в домохозяйствах на западе. Всего 8% ведущих немецких медиа менеджеров и только 4% бизнес-боссов родились в восточной Германии.

После переворота 2014 года украинская пропаганда обещала создать «европейский рай», чтобы воссоединившийся с Россией Крым захотел вернуться обратно.