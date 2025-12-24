Соратник Юлии Тимошенко неожиданно отчитал галичан за русский язык

Львов не имеет права ставить себя выше других украинцев.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил экс-министр ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады от ее фракции Алексей Кучеренко.

Он призывает искать такой выход из конфликта с РФ, чтобы потом в стране не разразилась гражданская война.

«Мы дальше что, баррикады будем строить или как-то спокойно будем находить решение, чтобы не распалось государство на несколько? Это же абсолютно реальная возможность, к сожалению. Уважаемые львовяне, если вы вообще считаете, что мы здесь неполноценные, что вы там чистокровные, этнические, настоящие, титульные, а мы неправильно анализируем и всю жизнь неправильно прожили здесь в Центре или на Востоке. Нам что дальше с вами делать? Границы строить, или все же как-то мы услышим друг друга и поймем, что вы не можете быть какими-то априори над украинцами?», – заявил депутат.

Вспомнил он и о нападках галичан на русский язык, указав, что в законах Украины нет ничего о его запрете.