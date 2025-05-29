«Соцсети – клоака. Там одни предатели!» – во Львове пытаются скрыть усталость народа от войны

Вадим Москаленко.  
29.05.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Соцсети, Спецоперация, Украина


В украинских социальных сетях «сидят» одни предатели и пораженцы, тогда как большинство украинцев якобы хотят продолжать войну.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинских социальных сетях «сидят» одни предатели и пораженцы, тогда как большинство украинцев якобы...

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Ведущая попросила прокомментировать позитивную реакцию украинского населения на заявление Зеленского, что «Украина не планирует воевать до июня 2026 года».

«Возможно, это какая-то надежда?», – спросила ведущая.

«Никто же не идет в соцсети для того, чтобы нести туда лучшую часть своей души. Люди идут в соцсети для того, чтобы выплеснуть туда свои страхи, раздражение, свою злость, то есть худшую сторону своей души.

Соцсети – это канализация, куда мы спускаем продукты жизнедеятельности нашего тела, неприятные, а в соцсети мы спускаем продукты жизнедеятельности нашей души, тоже мерзкие», – рассуждал Корчинский.

«И не надо ориентироваться на соцсети. Там всегда будет больше грязи, больше страха и больше раздражения, чем на самом деле есть у людей в жизни.

В целом, украинская публика патриотична, она пылает жаждой мести в отношении агрессоров. Очень много людей поддерживают фронт. Очень много людей сейчас на фронте и проявляют ежедневный героизм.

А соцсети – это убежище предателей, капитулянтов и пораженцев», – причитал нацист.

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