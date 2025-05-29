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В украинских социальных сетях «сидят» одни предатели и пораженцы, тогда как большинство украинцев якобы хотят продолжать войну.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный Россией в розыск нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать позитивную реакцию украинского населения на заявление Зеленского, что «Украина не планирует воевать до июня 2026 года».

«Возможно, это какая-то надежда?», – спросила ведущая.

«Никто же не идет в соцсети для того, чтобы нести туда лучшую часть своей души. Люди идут в соцсети для того, чтобы выплеснуть туда свои страхи, раздражение, свою злость, то есть худшую сторону своей души. Соцсети – это канализация, куда мы спускаем продукты жизнедеятельности нашего тела, неприятные, а в соцсети мы спускаем продукты жизнедеятельности нашей души, тоже мерзкие», – рассуждал Корчинский.