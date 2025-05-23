Склады забиты дронами, но они не помогают войскам – украинский командир

Анатолий Лапин.  
23.05.2025 14:37
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


На складах ВСУ полно дронов, но в войска они не попадают или попадают, но такие, которые не подходят по частотам и другим характеристикам.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил командир Отдельной службы БПЛА Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На складах ВСУ полно дронов, но в войска они не попадают или попадают, но...

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«Все есть на складе, видимо, склады забиты. Все есть в бригаде – нет, это неправда. Бригады закупают дроны самостоятельно. Постоянно волонтеры что-то ищут, какие-то компоненты. То, что приходит со склада в бригаду, это очень часто не то, что надо бригаде. Есть подразделения, у которых есть действительно все. Я не буду называть их, но это обычно медийно раскрученные подразделения, которые очень много сил вкладывают в финансирование самих себя. И за счет своей медийной поддержки они могут оказывать давление на Генеральный штаб, на командование Сил логистики и получать то, что им надо.

Но обычная бригада, особенно бригада ТРО, она получает то, что ей по остаточному принципу достается. И все. Поэтому, да, дронов много, на складах они есть, в бригады они попадают, но можно ли с ними воевать – это уже зависит от того, есть ли мастерские в бригаде, есть ли мотивированные люди, есть ли желание это перерабатывать, есть ли средства это перерабатывать, есть ли логистика доставить эти компоненты», – заявил Арутюнян.

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