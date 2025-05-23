Склады забиты дронами, но они не помогают войскам – украинский командир

На складах ВСУ полно дронов, но в войска они не попадают или попадают, но такие, которые не подходят по частотам и другим характеристикам.

Об этом в эфире телеканала «Голос Днепра» заявил командир Отдельной службы БПЛА Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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