В России поверили в скорое прекращение войны – и перестали помогать армии, из-за чего на передовой начались проблемы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил организатор учебной площадки по подготовке операторов БПЛА Сергей Паршиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты, как военный волонтер, расскажи, насколько действительно ситуация серьезная? Я имею в виду про помощь фронту», – попросил ведущий.

«Ситуация плачевная, честно говоря. Сборы упали у всех, кратно упали. Люди посчитали, что война закончилась, хотя война не закончилась. Я считаю, что Трамп очень умный человек и правильно (хитро) вбросил в информационное поле об окончании войны. Помощь людей, помощь тыла – это громадная масса, которая решает проблемы на фронте, и в некоторых моментах даже решают проблемы целых направлений, общими усилиями. И Трамп сделал правильно – он всем сказал, что будет мир. Хотя на самом деле на фронте происходит совершенно обратная ситуация. Я вот людям хочу сказать: вы не слушайте слова, вы посмотрите дела, что происходит. Зайдите в англоязычный сегмент интернета. Посмотрите, как готовят население к заходу, европейское население к заходу на территорию Украины. Посмотрите, как нас сочетают войсками и техникой украинские войска. В тот момент, когда мы прекратили, мы не можем насыщать их за счет того, что упали у всех сборы. Все проекты страдают, совершенно у всех», – отметил он.

Все подразделения, у всех упало сильное снабжение с тыла, потому что люди не хотят, они считают, что мы победили. Вот я сейчас в данный момент общался с людьми, все считают, что мы победили, что война заканчивается, у нас будет какое-то перемирие, а перемирия не видно.

«Слушай, ну, если общество наше не консолидируется, и не начнет помогать, мы не сможем решить эту ситуацию с дефицитом, потому что мы заложники определенных моментов, заложники этих сборов», – сказал Паршиков.

Однако ведущий нашёл, что ему возразить.