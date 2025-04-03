Сербы призывают Россию ввести контингент на Балканы

Республика Сербская выступает за ввод российских миротворцев на территорию Боснии и Герцеговины, заявил президент Милорад Додик в интервью руководителю портала «Балканист.Ру» Олегу Бондаренко.

«У нас присутствуют силы безопасности Европы ALTEA, и Россия лучше всех знает их мандат и обязанности. Я бы хотел, чтобы международные силы включили в контингент и Россию. Сейчас там есть силы Турции и других европейских стран. Я ценю Турцию и президента Эрдогана, он великий лидер, но и он иногда верит лжи из Сараево, что вселяет в нас дозу недоверия», – сказал Додик.

Он не согласился с мнением, будто Россия находится слишком далеко и не может помочь сербам, оказавшимся в окружении стран НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если циркуль поставить в центр Баня-Луки и прочертить круг, то он включит в себя Москву, оставив за пределами Лондон и других. А они нам говорят, что Великобритания близко. Нет. Россия у нас в сердцах, они могут что угодно делать, это им неподвластно, и это самое сильное чувство. И оно не поддается расчету, это в генах. Сербы любят Россию», – сказал Додик.

Он скептически отозвался о перспективах ЕС.

«У ЕС нет сырья, нет нефти, минералов, он теряет эти свои «европейские ценности». Что это вообще за понятие такое? Те ценности, которые существовали 10 лет назад в Европе, сегодня не существуют. Когда я приезжаю сюда, в Москву, вижу чистый, ухоженный, блистательный город, люди на улицах улыбаются, где вы такое в Европе можете видеть? Там этого нет, вы этого там не увидите. Все, о чем они нам говорили, не получилось».

Додик поддержал проведение СВО.