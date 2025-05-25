Сербские антимайданщики отказались убрать свой лагерь, несмотря на угрозы бунтовщиков

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Протестующие в Сербии потребовали от студентов, которые хотят учиться, убрать свой палаточный лагерь в Пионерском парке, который они презрительно называют Джациленд, – к 24 мая.

Однако лояльные власти молодые люди проигнорировали эти угрозы и выразили надежду, что смогут продолжить обучение уже в июне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидер сербских антимайданщиков студент медицинского факультета Белградского университета Милош Павлович заявил, что, несмотря на поступающие со стороны майданщиков угрозы, сербские вузы возобновляют занятия. В частности, начали работать факультеты искусств, электроники, экономики и права Нишского университета и экономический факультет и факультет организационных наук Белградского университета.

Молодой человек добавил, что 2 или 9 июня намерен возобновить работу его родной Медицинский факультет, и всё больше студентов, ранее участвовавших в протестах, теперь поддерживают студентов, которые хотят учиться, и педагогов, желающих вернуться к преподаванию.

Павлович также прокомментировал, то что майданщики дали студентам, которые хотят учиться, срок до 24 мая, чтобы демонтировать свой палаточный лагерь, который они называют Джацилендом.

И впоследствии к этому требованию присоединились якобы их «родители», обеспокоенные «безопасностью детей», составившие соответствующую петицию.

«Изо дня в день – угрозы, оскорбления. И всё в наш адрес…. Мешаем ли мы жителям нашей столицы? Нет. Нарушаем ли мы работу какого-либо института? И снова ответ – нет. Мы создаем хаос? Ну, нет. Совершили ли студенты, желающие учиться, что-то неподобающее? Нет. Мы кого-нибудь обидели или задели? Видели ли вы когда-нибудь студентов, которые хотят учиться, оскорбляющими или унижающими кого-либо в своих публичных выступлениях? Нет. Мы когда-нибудь призывали к самосуду и рисовали мишень на лбу в наших социальных сетях? Мы не такие», – отметил Павлович, обратив внимание на то, что их оппоненты делают всё вышеперечисленное.

Лидер сербского антимайдана заявил, что он и его соратники останутся в Пионерском парке до тех пор, пока не начнёт работу последний факультет в нашей стране, и не понимают почему это кого-то беспокоит.