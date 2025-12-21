Сенатор-демократ пообещала новые санкции против Милорада Додика и новую войну в Боснии и Герцеговине

Елена Острякова.  
21.12.2025 16:43
  (Мск) , Москва
Балканы, Беспредел, Босния, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Республика Сербская, Россия, Санкции, Скандал, США


Конгресс США может вновь ввести против бывшего президента Республики Сербской Милорада Додика санкции, снятые в октябре по решению Минфина США.

Об этом американский сенатор-демократ Джинн Шейхин заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не согласна с решением администрации Трампа. Мы ясно дали это понять. Но они все равно поступили по-своему. Хорошо, что закон «О демократии на Западных Балканах» предусматривает возможность введения санкций снова. При администрации Обамы я встречалась с господином Додиком в своем кабинете.

Мы говорили, что его риторика вызывает разочарование. Он сказал мне: «Мы хотя бы не убиваем друг друга». Я подумала, что это то, чего мы достигли. Но сейчас мы вернулись в ту же точку», – рассуждала Шейхин.

По ее словам, если Конгресс введет новые санкции, правительство и президент не смогут их отменить.

США ввели санкции в отношении Милорада Додика в 2017 году. Его обвинили в «коррупции, дестабилизации Боснии и Герцеговины (БиГ) и подрыве Дейтонских соглашений».

В августе ЦИК БиГ отозвал мандат президента Республики Сербской Милорада Додика, который отказался выполнить указания навязанного ЕС нелегитимного «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта.

Додик сначала пригрозил поставить вопрос о выходе Республики Сербской из состава БиГ, но потом согласился на перевыборы. За это США сняли с него санкции. На внеочередных выборах победил соратник Додика Синиша Каран.

