Сенатор-демократ фактически признался, что желает смерти Трампу

Елена Острякова.  
16.04.2025 16:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украинский вопрос будет разрешен только после ухода Дональда Трампа от власти.

Об этом американский сенатор-демократ Рубен Гальего заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский вопрос будет разрешен только после ухода Дональда Трампа от власти. Об этом американский...

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«Временный мир наступит, если президент Трамп падет или… Я пытаюсь быть дипломатичным… Нет, это тяжело… Я этого не сделаю», – сказал Гальего.

Он считает, что к переговорам по Украине необходимо привлечь Киев и ЕС, «потому что без поддержки Украины ЕС прочного мира не будет».

«Если он настолько глуп (а так он и есть), когда речь заходит о России, он пойдет на невыгодную сделку, которая принесет мир, но никаких мер по безопасности Украины не будет предприниматься пять лет. Именно поэтому я считаю, что для заключения настоящего мирного соглашения необходимо присутствие Украины и ЕС.

Россия знает, что делает. Путин знает Дональда Трампа вдоль и поперек. Прямо сейчас они играют на нем, как на скрипке, и собираются продолжать это делать», – сказал Гальего.

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