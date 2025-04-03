«Сделка Трампа по недрам жизнеспособна и с войной, и без» – укро-эксперт

Помимо недостатков колониального характера, сделка Киева с американцами по недрам никоим образом «не останавливает войну и не делает её рецидивы невозможными».

Об этом на телеканале «Днепр ТВ» заявил эксперт подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне кажется, как сейчас действует украинская власть, ответственные официальные институты, это правильно, из политических соображений. Поскольку политика США остаётся terra incognita, никто не знает, как далеко могут зайти те процессы, которые сейчас происходят. Но пока идёт американская военная помощь, конечно, очень тяжело критиковать США и отбрасывать то, что они предлагают.

То, что предложено, в целом, что там неправильно? То, что тот фонд, который должен отвечать за добычу полезных ископаемых, их реализацию, обогащение Украины, там нет инвестиций.

Считается, что то, что США нам помогали военной техникой на протяжении предыдущих лет, это и есть вклад США, и никаких дополнительных инвестиций. Непонятно, за счёт каких инвестиций может быть такой кардинальный скачок в добыче и переработке тех полезных ископаемых», – сказал Ижак.