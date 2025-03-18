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Хамству Владимира Зеленского в Белом доме аплодировали те же самые люди, которые сейчас, после публичной порки, восхваляют явный прогиб перед американцами с согласием Киева на 30-дневное перемирие.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский продолжает сериал. Дебош в Вашингтоне – рост рейтинга, хотя абсолютно катастрофические последствия! Послушное подписание «правильного» соглашения в Джидде – аплодисменты, правильно сделал. Причём, это говорят те же самые люди, которые аплодировали срыву такого же соглашения, которое должно было быть подписано ещё в Вашингтоне»,– заметил Луценко.

Он попытался объяснить такую неустойчивую позицию украинцев.