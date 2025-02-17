СБУ покрутила одесских детей, уничтожавших вражескую технику

17.02.2025 10:38
  (Мск) ,
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Авторская колонка, Дзен, Сюжет дня


Когда в результате «героической работы ПВО» гибнет мирняк, включая 17-18-летних парней, пропагандисты орут «Детей убили!». Но когда 17-18-летние парни попадают в военкоматы, они уже не дети, а мясо, которое нужно срочно могилизировать. Двойные стандарты.

Их в очередной раз продемонстрировали живодеры из СБУ, покрутив то ли целый «детский сад», то ли «террористов», «русских шпионов» и «приспешников оккупантов» — сами не определились.

Когда в результате «героической работы ПВО» гибнет мирняк, включая 17-18-летних парней, пропагандисты орут «Детей...

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Гестаповцы задержали шестерых подростков в возрасте от 13 до 15 лет, которые успешно жгли машины ВСУ, и 16-летнюю девушку, в одиночку спалившую два военных автомобиля. Понятное дело, «по заказу российских спецслужб» и ради «легких заработков» в телеграм-каналах.

Итак, семеро — по возрасту именно детей! — каждый из которых уничтожил по несколько единиц вражеской техники.

«По указанию оккупантов фигуранты действовали порознь. Сначала искали потенциальные цели, а затем согласовывали их со своими российскими кураторами и поджигали с помощью воспламеняющихся смесей», — сообщает гестаповская пресс-служба.

Тема, конечно, скандальная — совсем ведь малолетки! Поэтому «мучителями детей» (или все-таки «террористов»?) были представлены вовсе не сами гестаповцы, а, конечно, русские.

Тут сценарный ход таков:

«Когда несовершеннолетние пытались «свернуть сотрудничество» с оккупантами, тогда представители российских спецслужб переходили к угрозам и шантажу школьников. Так, одним из фигурантов оказался 14-летний ученик одесского лицея. Юноша сжег автомобиль воина ВСУ, и, не получив за это деньги, пытался оборвать связь с оккупантами. После этого российский спецслужбист начал шантажировать лицеиста «сливом» компромата, чтобы заставить выполнить следующее задание», — настаивают в СБУ

Пожизненное заключение малолетним партизанам не вменяют, но каждому из них грозит, минимум, 10 лет тюрьмы.

Вспоминается, сколько раз за последний год гестаповцы отчитывались — мол, это уже точно последняя обезвреженная группа поджигателей. А они все не заканчиваются.

Следующая партия наверняка уже будет из младшей школы.

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