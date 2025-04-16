Салливан: Наши ракеты ATACMS не повлияли на ход боевых действий

Америка два года собирала ракеты «Атакамс» и в 2024 году передала их Украине, однако это ничем не помогло на поле боя.

Об этом заявил бывший советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан, выступая перед студентами Гарвардской школы Кеннеди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Атакамс» – ракетная система дальностью 300 км, и вы напомнили в своём вопросе, что я сказал, что мы их не предоставили, потому что боимся Второй мировой войны. Я не думаю, что когда-либо говорил это об «Атакамс». Причина, по которой мы изначально не поставили их заключается в том, что министр обороны и американские военные сообщили президенту, что у США недостаточно этих средств в арсенале для удовлетворения наших основных потребностей в сдерживании, и не рекомендовали передавать их другой стороне. В течение двух лет мы произвели достаточно, чтобы была возможность поставить Украине несколько сотен единиц. Так что это была часть проекта. Вторая заключалась в том, что в апреле-мае 2022 года вопрос об эскалации был иным, чем в 2024 году. Мы были готовы идти на больший риск по мере развития событий», – рассказал Салливан.