Президенту США надоел возня вокруг Украины и бесконечное вранье евробюрократов, а также диктатора Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога американской журналистки Рейчел Блевинс заявила бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они могли бы заключить мир через 4 или 5 месяцев после начала. Этот мир, который у них сейчас, конечно, жёстче для Украины, чем тот, который они могли бы легко заключить. Но НАТО этого не хотело, потому что, по словам НАТО, они могут испытывать много нового оружия и оправдывать своё существование.

Потому что, если НАТО не воюет где-то, значит, они не защищают Европу. Если они не воюют, значит, им нечем оправдать, куда тратить деньги. Им нужна война, чтобы оправдать себя.

Но Трамп теперь это понимает. И я думаю, что он многое понял на Аляске. Знаете, мы говорим: «После их встречи в Анкоридже ничего не произошло». Но с тех пор у Трампа было несколько телефонных разговоров с Путиным, а до этого они встречались лично. Он не дурак, и он тоже устал от этого.

А когда тебе 79 лет, знаете, когда мне будет 79, и я от чего-то устану, я это больше делать не буду. Я имею в виду, что у него другое отношение.

Трамп — король. Я не имею в виду короля, как в сказках. Но в его представлении, до того, как он стал президентом, он был королем. Он был главным. Он добился успеха, верно? А люди в таком возрасте, которые успешны, они сами принимают решения.

Он решил, что с Украиной покончено. Путин говорит ему больше правды, чем Зеленский, чем Стармер или Макрон», – заявила Квятковски.