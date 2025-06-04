Рютте прижали к стенке: Получал ли Киев разведданные НАТО для операции «Паутина»

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Во время воскресной атаки вглубь территорий РФ украинские дроны бомбили аэродромы якобы не как элемент ядерной стратегии РФ.

Так можно расценить витиеватые заявления генсека НАТО Марка Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генсека начали расспрашивать об операции «Паутина». На вопрос, будет ли Киев после её проведения оповещать НАТО об атаках, например, Крымского моста, Рютте отделался невразумительным комментарием о праве Украины на защиту. Однако такие отговорки не устраивали журналистов.

«Не допускаете ли, вы, что украинские и российские армии способны такое делать, изменило ли это баланс полномочий, и может ли это повлиять на переговоры?», – допытывалась корреспондент.

«Я думаю, у меня есть хорошая причина не комментировать всё, что происходит. Конечно, это показывает, что мы можем также нацеливаться на возможности России ракетами и другими средствами. Простые украинцы страдают от этих нападений русских, и для них это важно, чтобы и там понимали войну и то, что происходит, потому что нет иного пути», – отвечал генсек.

Журналистка выразила сомнение, что её редакция ждала именно такого ответа, и спросила напрямую, «использовала ли Украина разведданные стран-членов НАТО для операции «Паутина».