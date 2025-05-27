Рютте похвалил Зеленского с Трампом и оскорбил Мединского

Елена Острякова.  
27.05.2025 19:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Генсек НАТО Марк Рютте рассыпался в похвалах Украине за то, что она приняла участие в мирных переговорах в Стамбуле.

Об этом он заявил на Парламентской ассамблее НАТО в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Марк Рютте рассыпался в похвалах Украине за то, что она приняла участие...

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«Я знаю, что вы, парни, готовы сесть за стол переговоров. Я был очень рад, что в прошлую пятницу президент Зеленский отправил свою команду, включая министра иностранных дел и министра обороны, в Стамбул, чтобы показать русским, что они несерьезно относятся к переговорам.

Они отправили туда историка, который просто хотел вернуться к тому, на чем остановился в марте 2022 года, когда речь зашла о причинах войны. Конечно, это не помогает и ни к чему не приводит, но это, по крайней мере, показало, что вы готовы к переговорам», – трепался Рютте.

Он также признался, что уважает президента США Дональда Трампа за то, что тот начал общаться с российским коллегой и «сдвинул дело с мертвой точки».

«До того, как Дональд Трамп стал президентом, не было никакого выхода из тупика. Давайте признаем, что это его заслуга. Он начал дискуссию, чтобы мы вышли за рамки, продолжая оказывать Украине необходимую поддержку в военном деле, чтобы она могла продолжать сражаться и быть в максимально сильной позиции – выйти из тупика с русскими.

Мы бы хотели, чтобы все происходило быстрее, но он президент всего 3-4 месяца, а война идет три года. Мы должны уважать Трампа и понимать, что он должен сделать свой расчет, когда придет время предпринимать следующие шаги в отношении Украины. Если нужно – против Путина», – мечтает Рютте.

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