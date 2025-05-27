Рютте похвалил Зеленского с Трампом и оскорбил Мединского

Генсек НАТО Марк Рютте рассыпался в похвалах Украине за то, что она приняла участие в мирных переговорах в Стамбуле.

Об этом он заявил на Парламентской ассамблее НАТО в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что вы, парни, готовы сесть за стол переговоров. Я был очень рад, что в прошлую пятницу президент Зеленский отправил свою команду, включая министра иностранных дел и министра обороны, в Стамбул, чтобы показать русским, что они несерьезно относятся к переговорам. Они отправили туда историка, который просто хотел вернуться к тому, на чем остановился в марте 2022 года, когда речь зашла о причинах войны. Конечно, это не помогает и ни к чему не приводит, но это, по крайней мере, показало, что вы готовы к переговорам», – трепался Рютте.

Он также признался, что уважает президента США Дональда Трампа за то, что тот начал общаться с российским коллегой и «сдвинул дело с мертвой точки».