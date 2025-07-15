Русским плевать на Трампа, они продолжат наступать – профессор из США

Смена риторики Дональда Трампа не изменят стратегию России – ее армия продолжит наступать на Украине, при этом Кремль сохранит выдержанную риторику о готовности к переговорам.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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