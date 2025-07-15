Русским плевать на Трампа, они продолжат наступать – профессор из США
Смена риторики Дональда Трампа не изменят стратегию России – ее армия продолжит наступать на Украине, при этом Кремль сохранит выдержанную риторику о готовности к переговорам.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, они просто продолжат делать то, что делают. Они просто будут продолжать наступать и побеждать на поле боя. Я имею в виду, что русские ясно понимают, что на данный момент нет никакой возможности для урегулирования путем переговоров. Если только Трамп не развернется на 180 градусов, а доказательств этого нет. Так что, если вы русские, вы просто продолжаете сражаться и пытаетесь закончить это как можно скорее.
И, конечно, в то же время, если вы умны, вы дипломатично разговариваете и с американцами, и с европейцами, и с мировым сообществом, вы хотите, чтобы это выглядело так, будто вы разумны.
И я говорю здесь о русских, они не хотят выходить из себя и использовать резкую риторику. Они хотят использовать дипломатическую риторику, чтобы выглядело так, будто и США, и европейцы, и украинцы – неразумные участники этой ситуации, а не они. Так что я не ожидаю больших изменений в поведении России», – заявил Миршаймер.
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