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Проблемы ВСУ на Сумском направлении усугубляются. После продолжительной спячки или заявлений в духе «ситуация под контролем» пошли алармистские посты с украинской стороны.

Так, вражеский ресурс Deep Sate наконец признал, что ВС РФ заняли достаточно большой кусок Сумщины, хотя долгое время на своих картах помечал эти населенные пункты как серую зону.

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«Продвижение врага в Беловодах и Локне, к сожалению, не является последним и активность противника с каждым днем ​​усиливается. Постоянное давление пехотой дает себя знать, а предыдущие успехи дают мотивацию кацапам развивать их», – пишут враги.

Здесь нужно понимать, что серая зона на карте – это тоже зона контроля ВС РФ, что завуалировано признается аналитиками украинского ресурса.

«В настоящее время под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водологи, Владимировка и Константиновка. Они находятся в серой зоне, потому что там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации. Мы держим связь со многими бойцами из разных подразделений, которые держат там оборону и самое интересное, что все они описывают разную обстановку на данном отрезке. Для нас важна точная и проверенная информация, а не скорость обозначений, и после установления реальной обстановки будут проведены соответствующие изменения на карте», – анонсируется признание территориальных потерь.

Кроме того, отмечается, что областной центр скоро окажется в зоне досягаемости фпв-дронов.

«Неутешительные перспективы. Враг нацелился на населенный пункт Хотень, а также на Юнаковку. К последней враг уже приблизился вплотную и пытается совершать штурмовые действия в направлении деревни. Юнаковка имеет много домов, которые всегда были возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять эту деревню и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумам», – резюмирует Deep Sate.

А вот начальник Сумской военной обладминистрации Олег Григоров пытается погасить нарастающую панику, назвав на вчерашний вечер обстановку «сложной, но контролируемой».

«Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности, вблизи населенных пунктов Хотенской и Юнаковской общин. Противник действует малыми группами, пытается проникать в пограничные деревни и закрепиться», – написал он.

При этом гауляйтер противоречит сам себе – пишет попытках проникновения в приграничные села, но тут же фактически признает, что бои идут за Юнаковку, которая находится в 10 километрах от границы.

Кроме того, Григоров призвал местных жителей к незамедлительной эвакуации, что явно не коррелируется с заявлениями «все под контролем».

Украинский военный журналист-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников набросился на командование ВСУ.