Русские разрезали украинский фронт на две части и двигаются к Днепру – киевский полковник

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Тактика российской армии заключается в том, что она ставит своей целью не быстрые прорывы, а изматывание ВСУ, разрезая группировки на части и уничтожая их.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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