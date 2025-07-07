Русские разрезали украинский фронт на две части и двигаются к Днепру – киевский полковник
Тактика российской армии заключается в том, что она ставит своей целью не быстрые прорывы, а изматывание ВСУ, разрезая группировки на части и уничтожая их.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Натальи Влащенко заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Произошло то, что противник выполнил свою задачу по разрезанию нашего Восточного фронта на две части. Они как раз подошли границам Днепропетровской области, разрезали наш фронт на две части, на северную и южную. Это делается во время битв, чтобы разрезать боевой порядок, надо разрезать на две части, потом на четыре и потом эти маленькие подразделения уничтожаются. Вот они сейчас нас разрезали…
У них задача не стоит прорыва на оперативно-тактическую, потом оперативную глубину и выход нам в тыл. Задача стоит медленного наступления, проламывания. То есть война на истощение. Если не будет принято никаких дипломатических, политических решений, они будут двигаться до левого берега Днепра», – заявил Стариков.
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