Русские подбили все 10 переданных Украине лучших шведских танков – Forbes
Россия, вероятно, поразила все 10 лучших шведских танков Strv 122, подаренных Украине, пишет Forbes.
«За два года упорных боев российские войска добились не менее 14 попаданий в 63-тонные четырехместные танки — возможно, это означает, что все 10 танков были повреждены, некоторые — более одного раза», – говорится в публикации.
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Один из выживших из десяти оригинальных Strv 122 недавно появился на украинском армейском ТВ. Шведские танки «заточены» по сравнению с базовым Leopard 2A5, утверждает попавший в сюжет украинский танкист.
Все шведские Strv 122 ныне принадлежат 21-й механизированной бригаде ВСУ, которая также эксплуатирует уцелевшие 21 немецкий Leopard 2A6, а также несколько старых Leopard 1A5. Бригада поддержала вторжение Украины в августе в Курскую область России и, подвергшись атаке элитной российской группы беспилотников, вынуждена была выйти из Курщины в последние дни вместе с другими украинскими бригадами.
21-я механизированная бригада ВСУ, отмечает Forbes, оснастила свои танки дополнительной защитой, включая противодроновые экраны, натянутые на изготовленные на заказ рамы. «Им нужны рамы», — сказал танкист бригады армейскому телевидению. «В нашем батальоне нет ни одного танка» без них», – добавил он.
«Прочность украинских танков немецкой разработки помогает объяснить, почему эти машины больше не возглавляют список необходимого Украине оборудования. Из 259 Strv 122, Leopard 2A6, Leopard 2A4 и Leopard 1A5, которые союзники обещали с 2023 года, большинство было поставлено, и только около 30 были уничтожены», – утверждает издание.
Отмечается, что Украина также получила или получит современные танки из Великобритании, США и Австралии.
В противовес этому, автор утверждает, что Украине нужны не танки, а беспилотники, защита от беспилотников, дальняя противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды и — больше всего — более надежная и справедливая система мобилизации для пополнения истощенных пехотных батальонов свежими войсками.
«Танки, которые уже есть у Украины — не только сотни западных моделей, но и тысяча или больше советских Т-64, Т-72 и Т-80 — должны быть достаточными. Особенно учитывая, что лучшие из этих танков могут выдержать большой урон… и продолжать сражаться», – резюмирует автор.
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