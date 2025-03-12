Русские подбили все 10 переданных Украине лучших шведских танков – Forbes

Сергей Рыжов.  
12.03.2025 09:05
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Украина, Швеция


Россия, вероятно, поразила все 10 лучших шведских танков Strv 122, подаренных  Украине, пишет Forbes.

«За два года упорных боев российские войска добились не менее 14 попаданий в 63-тонные четырехместные танки — возможно, это означает, что все 10 танков были повреждены, некоторые — более одного раза», – говорится в публикации.

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Россия, вероятно, поразила все 10 лучших шведских танков Strv 122, подаренных  Украине, пишет Forbes....
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Один из выживших из десяти  оригинальных Strv 122 недавно появился на украинском армейском ТВ. Шведские танки «заточены» по сравнению с базовым Leopard 2A5, утверждает попавший в сюжет украинский танкист.

Все шведские Strv 122 ныне принадлежат 21-й механизированной бригаде ВСУ, которая также эксплуатирует уцелевшие 21 немецкий Leopard 2A6, а также несколько старых Leopard 1A5. Бригада поддержала вторжение Украины в августе в Курскую область России и, подвергшись атаке элитной российской группы беспилотников, вынуждена была выйти из Курщины в последние дни вместе с другими украинскими бригадами.

21-я механизированная бригада ВСУ, отмечает Forbes, оснастила свои танки дополнительной защитой, включая противодроновые экраны, натянутые на изготовленные на заказ рамы. «Им нужны рамы», — сказал танкист бригады армейскому телевидению. «В нашем батальоне нет ни одного танка» без них», – добавил он.

«Прочность украинских танков немецкой разработки помогает объяснить, почему эти машины больше не возглавляют список необходимого Украине оборудования. Из 259 Strv 122, Leopard 2A6, Leopard 2A4 и Leopard 1A5, которые союзники обещали с 2023 года, большинство было поставлено, и только около 30 были уничтожены», – утверждает издание.

Отмечается, что Украина также получила или получит современные танки из Великобритании, США и Австралии.

В противовес этому, автор утверждает, что Украине нужны не танки, а беспилотники, защита от беспилотников, дальняя противовоздушная оборона, артиллерийские снаряды и — больше всего — более надежная и справедливая система мобилизации для пополнения истощенных пехотных батальонов свежими войсками.

«Танки, которые уже есть у Украины — не только сотни западных моделей, но и тысяча или больше советских Т-64, Т-72 и Т-80 — должны быть достаточными. Особенно учитывая, что лучшие из этих танков могут выдержать большой урон… и продолжать сражаться», – резюмирует автор.

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