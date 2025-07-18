Русские не собираются останавливаться, они копят новые танки – генерал-майор ГУР

Анатолий Лапин.  
18.07.2025 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия производит в три раза больше новых танков, чем США, накапливает их на складах и формирует новые части.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающего офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия производит в три раза больше новых танков, чем США, накапливает их на складах и формирует новые части....

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«Новые танки они изготавливают, определили три боевых танка, в том числе и «Армату», они ее не списывают. Но эти танки, которые производят, они отправляют либо на склады, либо в части, которые формируются. То есть они их не используют. Это тоже такой сигнал или признак того, что они не планируют останавливаться в Украине, а по ходу боевых действий пытаются все равно накопить ресурсы

Русские  это такая система людей, которые веками не планировали останавливаться. Они постоянно были в движении. И, что самое плохое, они хорошо научились планировать, они делают это системно. То есть они понимают, что мы можем сейчас быстро не достичь своей цели, и нам нужны силы и средства для того, чтобы идти дальше. И поэтому они уже начали беречь новую технику, которую они изготавливают. Изготавливают они немного по меркам советских времен, но если сравнивать с теми же Соединенными Штатами, то Россия где-то 300 танков в год производит, а Соединенные Штаты гораздо меньше, до 100», – заявил Павленко.

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