Россия производит в три раза больше новых танков, чем США, накапливает их на складах и формирует новые части.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающего офис президента Украины пропагандиста-русофоба Сергея Иванова заявил бывший замначальника ГУР МО Украины Илья Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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