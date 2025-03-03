Рубио недоумевает: Нетаньяху принуждать можно, а Зеленского нет?

Елена Острякова.  
03.03.2025 15:17
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Израиль, Политика, Россия, США, Украина


Госсекретарь США Марко Рубио обвинил в двойных стандартах американские демократические СМИ, которые критикуют президента Дональда Трампа за его попытки остановить «войну в стиле мясорубки» на Украине.

Об этом он заявил в эфире АВС News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил в двойных стандартах американские демократические СМИ, которые критикуют президента...

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«Честно говоря, я в замешательстве, я не понимаю. Администрация Байдена отчитала Беньямина Нетаньяху и израильтян,  выдвинула им всевозможные условия и надавила на них, чтобы добиться прекращения огня. Мы были любезны по сравнению с ними. Все что мы пытаемся сделать – это понять, возможно ли закончить войну, чтобы это было приемлемо для обеих сторон и долгосрочным. Разве это плохо? Это плохо только тогда, когда этим занимается Дональд Трамп. Это абсурдно», – заявил глава Госдепа.

Он назвал Трампа «единственным человеком на Земле, у которого есть хоть какой-то шанс усадить Путина за стол переговоров, используя свой опыт бизнесмена.

«Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира в этом году, или что он станет человеком года. Мы говорим о том, что у него огромная страна. Они полностью готовы к войне. Они сейчас наращивают производство оружия в режиме военного времени. Нам нужно понять, есть ли способ заставить их прекратить войну. Единственный способ сделать это – вовлечь россиян в переговоры, чего не смогли сделать европейцы, а администрация Байдена даже не пыталась», – сказал Рубио.

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