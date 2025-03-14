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Условия мира на Украине должны диктовать не Киев или Вашингтон, а Россия, потому что она – единственная, кто уже одержал победу в конфликте.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский экономист и политолог Пол Крейг Робертс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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