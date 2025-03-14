Россия выиграла войну. И ей диктовать условия – известный американский экономист
Условия мира на Украине должны диктовать не Киев или Вашингтон, а Россия, потому что она – единственная, кто уже одержал победу в конфликте.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский экономист и политолог Пол Крейг Робертс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Говорят: «Смотрите, мы заплатили за это и три года воевали. И почему, когда мы уже на пороге полной победы, мы хотим о чем-то договариваться? Мы хотим диктовать условия капитуляции Украины».
Что же это логичная позиция. Это позиция, которую заняло бы любое правительство в такой ситуации. Так что, конечно, Лавров любит переговоры, но все равно они бессмысленны. Россия победила, мы не можем этого отрицать. Это победа России, и поэтому Россия должна сама определять условия окончания войны, а не Трамп и Зеленский», – заявил Робертс.
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