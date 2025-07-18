Украинцы сейчас очень злы, отчаянны и готовы на любую провокацию, поэтому давать им дальнобойные ракеты было бы ошибкой со стороны Запада.

Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине мы имеем дело с очень злыми, очень безрассудными людьми, очень отчаявшимися людьми, потому что они видят, что проигрывают войну. Они понимают, что противовоздушная оборона на Украине рушится, и что США ничего не могут сделать, чтобы это изменить. Поэтому их план сейчас состоит в том, чтобы нанести сильный удар по России, чтобы попытаться выровнять ситуацию и заставить русских отступить», – сказал Меркурис.

Он возмутился, что западные политики готовы предоставить украинцам не просто дальнобойные ракеты, но и носители ядерного оружия.