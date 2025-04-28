Россия ведет подготовку к генеральному наступлению
В ближайшей перспективе от украинских оккупантов могут быть освобождены такие города ДНР, как Славянск и Краматорск.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов.
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Он не исключает, что после освобождения Курской области часть российских подразделений будет переброшена на другие направления.
«Предполагается, что сейчас ведется подготовка к летнему наступлению. Уже не раз руководство страны и военно-политическое руководство подчеркивали, что боевые действия не будут прекращены, пока не будет достигнуто мирное соглашение», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».
По его словам, именно по этой причине ВС не останавливают активные боевые действия.
«В рамках этой стратегии ведется подготовка к генеральному наступлению, целью которого является прорыв обороны противника и освобождение крупных населенных пунктов. В частности, предполагается, что в ближайшее время могут быть освобождены такие города, как Краматорск и Славянск», – резюмировал Сыртланов.
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