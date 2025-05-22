Россия вдесятеро превосходит ВСУ по дронам – украинский генерал

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Российская армия уже в 5-10 раз превосходит ВСУ по применению дронов.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша способность по уничтожению врага уменьшается, это может указывать на тот фактор, что количество дронов с нашей стороны уменьшается. И это реалии. И соотношение уже не первую неделю по количеству дронов, которые мы применяем и применяет враг против нас, явлено не в нашу пользу. Это постоянно подчеркивают мои знакомые на фронте. Соотношение на одних участках 1 к 5, на других участках 1 к 10. Я говорю непопулярные вещи, сейчас начнется ор в комментариях, но между тем это реалии, это то, что говорит фронт», – жалуется Кривонос.