Россия вдесятеро превосходит ВСУ по дронам – украинский генерал
Российская армия уже в 5-10 раз превосходит ВСУ по применению дронов.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наша способность по уничтожению врага уменьшается, это может указывать на тот фактор, что количество дронов с нашей стороны уменьшается. И это реалии.
И соотношение уже не первую неделю по количеству дронов, которые мы применяем и применяет враг против нас, явлено не в нашу пользу. Это постоянно подчеркивают мои знакомые на фронте. Соотношение на одних участках 1 к 5, на других участках 1 к 10. Я говорю непопулярные вещи, сейчас начнется ор в комментариях, но между тем это реалии, это то, что говорит фронт», – жалуется Кривонос.
«Чтобы уничтожать врага не только за счет дронов, а за счет артиллерии, мы должны иметь надежную, мощную артиллерию и нужное количество снарядов к ней.
Опять же, непопулярные цифры, и это не сеяние паники, если мы в среднем выстреливали за последний год от 7 до 10 тысяч снарядов в сутки в лучшем случае, то россияне расстреливали от 28 до 40 тысяч снарядов в сутки, что касается крупных калибров.
Кроме того, враг делает анализ тактики действий наших сил по переднему краю, и непосредственно вносит коррективы в свою тактику, что уменьшает наши способности», – добавил украинский генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: