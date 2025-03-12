Россия уже победила, Трамп пытается минимизировать потери – американский профессор

Анатолий Лапин.  
12.03.2025 13:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 421
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп пытается заключить сделку по прекращению конфликта на Украине, чтобы минимизировать потери.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский профессор Дэвид Гиббс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп пытается заключить сделку по прекращению конфликта на Украине, чтобы минимизировать...

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«Насколько я могу судить, он похоже предпринимает шаги, которые вероятно приведут к прекращению войны в Украине и окончанию этой войны. И она почти наверняка закончится на условиях, выгодных для России, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить.

И я думаю, что Трамп пытается заключить какое-то дипломатическое соглашение, чтобы хотя бы минимизировать ущерб, который уже нанесен. Сейчас это будет очень некрасиво, потому что сотни тысяч людей погибли, а Россия захватила большую часть территории Украины, силой отняв ее у страны. Это конечно нарушение международного права. Но тем не менее прекращение конфликта на мой взгляд было бы положительным моментом. Рано или поздно это закончится. Война не закончится на выгодных для НАТО или Украины условиях, и это, скорее, хорошо, чем плохо», – заявил Гиббс

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