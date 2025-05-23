Россия создает буферную зону как элемент давления на американцев – политолог

Анатолий Лапин.  
23.05.2025 14:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Санитарная или буферная зона, о создании которой на приграничных украинских территориях объявил накануне президент России Владимир Путин, представляет собой расширение рамок конфликта.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санитарная или буферная зона, о создании которой на приграничных украинских территориях объявил накануне президент...

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«Идея с «буферной зоной» – это еще элемент диалога с американскими партнерами. Это продолжение линии не на 5 регионов, а на 6−8 регионов:  «Мы захватим 6−8 регионов». И надо понимать, что России сейчас необходимо будет как-то обосновывать для своего общества, в том числе и для правового статуса своих военнослужащих с точки зрения внутреннего российского законодательства, почему российские солдаты находятся на территории Сумской области.

Почему они там находятся или в Харьковской области, ведь эти области не объявлялись Россией своими, там не было так называемых референдумов, то есть Россия формально, юридически на них не претендует. Сейчас на наших глазах Россия фактически пытается создать еще один, шестой субъект, который собирается аннексировать или взять в контроль, отобрать у Украины, так называемую «буферную зону»: Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая области, Крым, плюс буферная зона», – заявил Бортник.

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