Даже если Россия проиграет нынешнюю войну, Москва будет готовиться к реваншу и уничтожению Украины.

Об этом в эфире канала «Левый берег» заявил командир 25-й бригады Нацгвардии Украины Михаил Крыжановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если взглянуть на нашу историю и историю России, они же сидят в болоте, их регионы, но у них все равно имперские замашки. То есть даже когда они проиграют, пройдет 10, 20, 30 лет, они все равно будут готовиться к тому, чтобы уничтожить нас. Они скажут, что это не мы [украинцы] победили, это победил там альянс мировой помощи и все остальное», – рассуждал Крыжановский.

Он отрицает, что Россия является великой страной.

«Это мы великие, потому что мы демократичны и боремся за свое. А русские – нет», – настаивал недобиток.

При этом он не знает, как будет выглядеть «победа над Россией», но при этом почему-то верит в такой сценарий.