Россия однозначно ответит на удары украинскими беспилотниками по самолетам стратегической авиации.

Об этом в интервью известному американскому юристу, экс-судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявила подполковник ВС США в отставке, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Карен Квятковски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это была не просто масштабная атака, это была унизительная атака. И поэтому ответные меры должны компенсировать физические или финансовые потери, потери в стратегических возможностях и ущерб репутациям. Думаю, что он [Владимир Путин] собирается отомстить Украине. Это значит, что он нанесет удары по Киеву и некоторым крупным городам. И я думаю, что он не будет сдерживаться. И я не думаю, что он должен сдерживаться, потому что Зеленский не только поощрял, поддерживал и делал это, а потом хвастался, он так же был крайне несговорчив.

Он не хочет уступать политическую власть, не хочет проводить выборы, он не хочет смотреть правде в глаза. А правда в том, что Россия не вернет земли, которые населены русскими людьми и стали частью российского государства. Они этого не сделают. Но он все равно жалуется. Мне нужно то, мне нужно это, я хочу вернуть Крым. Этот парень просто сошел с ума. Ему нужно что-то, что заставит Зеленского очнуться», – заявила Квятковски.