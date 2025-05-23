Россия оставила Украине выбор между плохим и катастрофическим

Россия не собирается соглашаться ни на одно из выдвинутых ей условий по Украине.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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