Россия оставила Украине выбор между плохим и катастрофическим
Россия не собирается соглашаться ни на одно из выдвинутых ей условий по Украине.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин прекрасно изучил психотип Трампа, прекрасно научился играть на струнах его души. Но за кадром остаётся то, что фактически единство коллективного Запада остаётся в прошлом, то, что фактически Трамп оставляет Украину в процессе переговоров и продолжающейся войны один на один с куда более мощным противником. Да, это естественно вернуло в замешательство лидеров европейских стран, которые все-таки рассчитывали на то, что Соединенные Штаты будут играть более активную роль.
Судя по всему, этого не случится, равно как и не случится, судя по тому, что в конгрессе не обсуждаются дальнейшие пакеты военной помощи Украине. Ну, а пакеты, которые были акцептированы и приняты при Байдене, они в июле месяце закончатся. Что дальше? А дальше? Дальше война.
Но выбор был очень простой, между плохим и катастрофическим. Либо пойти на унизительные условия, которые выдвинула Россия, собственно, это признание поражения по сути, если не капитуляция, то отказ от большинства позиций. Ибо ни по одной базовой позиции Россия ни на йоту не сдвинулась», – заявил Золотарев.
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