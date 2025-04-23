Россия не будет нападать на Европу, Польша не менее агрессивна – офицер ЦРУ

Анатолий Лапин.  
23.04.2025 11:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Польша, Россия


Европейцам не стоит бояться, что Россия нападет на восточные страны-члены НАТО.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной офицер ЦРУ Грэм Фуллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцам не стоит бояться, что Россия нападет на восточные страны-члены НАТО. Об этом в...

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«У меня много споров с друзьями, когда я говорю, что Россия не собирается нападать. Знаешь, у меня есть друзья поляки, и я думаю, что если ты немец, то тебе не стоит бояться, что Россия нападет на тебя. Но если ты поляк, то у тебя могут быть опасения. Если вспомнить историю, то Россия и Польша нападали друг на друга на протяжении нескольких сотен лет, и это не только Россия, это двусторонний процесс.

Знаешь, я думаю, что есть все основания полагать, что Россия не будет расширяться. Во-первых, сейчас на границе находится много военных сил НАТО. Я думаю, что сейчас это скорее вопрос веры и политической философии, считаешь ли ты Россию агрессивной по своей природе. Я не считаю ее агрессивной по своей природе, и я думаю, что послевоенное урегулирование сейчас довольно прочное», – заявил Фуллер.

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