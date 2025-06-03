Россия должна организовать ответную диверсионную войну на литовском Ж/Д коридоре в Калининград – эксперт

Если НАТО блокирует российские суда в Балтийском заливе, Россия будет добиваться контроля над железнодорожной веткой, связывающей Белоруссию и Калининградскую область.

Об этом политолог Александр Носович заявил в интервью радиостанции «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В том случае, если эти заявления о блокаде российского судоходства на Балтике окажутся не блефом, а реальностью, у России не останется других вариантов, кроме как… Я бы не сказал «проламывать коридор». Я против термина «Сувалковский коридор», потому что это натовская терминология, внедряемая для взвинчивания психологической обстановки в регионе. Нам нужно добиваться суверенитета над железнодорожной веткой, которая идет на территорию Литвы, ее экстерриториальности», – сказал Носович.

Он допустил, что в Литве будут предприняты попытки подорвать железнодорожную ветку.

«Это вероятно, ведь в Прибалтику понаехало огромное количество украинских беженцев. Среди них есть так называемые активисты. Прибалтийские спецслужбы уже в прошлом-позапрошлом году кивали на них, когда были случаи запуска дронов по северо-западным приграничным территориям России.

С железной дорогой такое тоже может случиться. На этот случай у нас там тоже должны оказаться какие-нибудь пророссийские активисты, которые тоже могут чего-нибудь подорвать. Если они хотят играть так, мы тоже можем играть так. И потом посмотрим, у кого больше дронов», – сказал Носович.