Правящая верхушка Германии должна осознать, что, провоцируя войну с Россией, она обрекает свою страну на уничтожение.

Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил российский сенатор, четырежды кавалер ордена Мужества, участник многих военных операций, в том числе СВО, Алексей Кондратьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы же можем применить и серьёзное вооружение, которое на ноль помножит эти страны, без каких-либо комментариев. Но верны гуманистическим идеалам… Мы, по-хорошему, должны их без всякого сожаления уничтожить, как это делают евреи, применяя непропорционально силу в Газе. У них нет в законодательном масштабе пропорциональности в применении силы. Надо уничтожить за одного тысячу – уничтожат тысячу», – напомнил сенатор.

Он объясняет антироссийский настрой правящей верхушки Германии нацистским прошлым предков.

«Они должны быть благодарны России только за то, что наши деды не сделали с ними то, что они творили у нас. В 1947 году, когда наша страна испытывала голод, эшелоны отправлялись, чтобы кормить немецких детей. Мы выделяли средства для того, чтобы восстанавливать разрушенные войной Дрезден, Гамбург, которые разрушили американцы и англичане.

Мы заплатили за их свободу, своей кровью, и они сегодня стремятся втянуться в новую войну, в Четвёртый рейх. Писториус, Мерц, все эти наследники нацистских прихвостней, сегодня заявляют о том, что «нужно уничтожить Россию» в очередной раз», – сказал парламентарий.