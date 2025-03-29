Российские войска расширяют зону контроля в Сумской области

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Подразделения ВС РФ добились новых успехов в приграничье. Так, стало известно, что в ходе освобождения Курской области было занято еще одно село на Сумщине – Веселовка.

О его освобождении стало известно еще вчера, когда появилось видео российского флага в этом населенном пункте. Позже было выложено видео боев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня же, дождавшись окончательно зачистки, эту информацию подтвердило Минобороны РФ.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области. Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня», – говорится в сводке МО.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что пока что ВС РФ «занимаются установлением контроля над цепью приграничных сел».

«Но полноценная зона безопасности потребует продвижения вглубь Сумской области на 20-30 км», – считает он.

Что касается остающейся под оккупацией небольшой части Курской области, то было освобождено село Гоголевка и начались бои за освобождение Гуево.

ТГ-канал проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником МО РФ Михаилом Звинчуком, пишет, что в Сумской области «российские штурмовые группы вошли в западную часть Басовки и достигли центра Журавки».

При этом украинские формирования сохраняют свое присутствие на севере Белгородской области.