Российские истребители могут получить базу в тылу у англосаксов. Австралия – против

Сергей Рыжов.  
16.04.2025 08:39
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Индонезия, Политика, Россия, Скандал


Из публикации в Politico мы узнаем о российских планах использования базы ВВС в Индонезии. По данным издания, эти планы якобы встретили мощное противодействие со стороны Австралии. Впервые об этом сообщил американский военный сайт Janes.

«Официальные лица в Канберре пытаются остановить Россию от использования индонезийской военно-воздушной базы, в результате чего ее истребители окажутся в пределах досягаемости австралийского материка.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его правительство «добивается дальнейших разъяснений» от Джакарты по поводу запроса Москвы на доступ к военно-воздушной базе Манухуа», – говорится в материале.

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Из публикации в Politico мы узнаем о российских планах использования базы ВВС в Индонезии....

Подтвердив, что Кремль попросил разместить на базе свои самолеты дальнего радиуса действия, министр обороны Ричард Марлес заявил, что Индонезия «не ответила» на этот запрос и что Канберра взаимодействует с Джакартой «на высоком уровне» по этому вопросу.

«Хотя Индонезия долгое время придерживалась стратегического нейтралитета, после избрания президента Прабово Субианто в прошлом году она углубила связи с Россией в области безопасности и обороны», – отмечает издание.

Военно-воздушная база Манухуа, о которой идет речь, расположена в провинции Западное Папуа, на острове Новая Гвинея, примерно в 1300 километрах от Дарвина, города на северной оконечности Австралии. Австралия и США часто проводят военные учения в этом районе.

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