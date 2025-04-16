Российские истребители могут получить базу в тылу у англосаксов. Австралия – против

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Из публикации в Politico мы узнаем о российских планах использования базы ВВС в Индонезии. По данным издания, эти планы якобы встретили мощное противодействие со стороны Австралии. Впервые об этом сообщил американский военный сайт Janes.

«Официальные лица в Канберре пытаются остановить Россию от использования индонезийской военно-воздушной базы, в результате чего ее истребители окажутся в пределах досягаемости австралийского материка. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его правительство «добивается дальнейших разъяснений» от Джакарты по поводу запроса Москвы на доступ к военно-воздушной базе Манухуа», – говорится в материале.

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Подтвердив, что Кремль попросил разместить на базе свои самолеты дальнего радиуса действия, министр обороны Ричард Марлес заявил, что Индонезия «не ответила» на этот запрос и что Канберра взаимодействует с Джакартой «на высоком уровне» по этому вопросу.

«Хотя Индонезия долгое время придерживалась стратегического нейтралитета, после избрания президента Прабово Субианто в прошлом году она углубила связи с Россией в области безопасности и обороны», – отмечает издание.

Военно-воздушная база Манухуа, о которой идет речь, расположена в провинции Западное Папуа, на острове Новая Гвинея, примерно в 1300 километрах от Дарвина, города на северной оконечности Австралии. Австралия и США часто проводят военные учения в этом районе.