Российские дроны превратились в кошмар украинской армии

Анатолий Лапин.  
18.04.2025 11:40
  (Мск) , Российские дроны могут висеть в воздухе, выжидая наших военных, - КостенкоКиев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


От дронов на оптоволокне, которые применяют ВС РФ, практически невозможно защититься.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

От дронов на оптоволокне, которые применяют ВС РФ, практически невозможно защититься. Об этом в...

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«Сейчас уже поле боя насыщено таким количеством дронов, что от них защититься достаточно сложно. Тем более есть дроны уже на оптоволокне и любой город или, скажем, линия обороны, им очень сложно защищаться от этих дронов. Сейчас противник более массово, чем мы, использует оптоволоконные дроны.

И они прямо называют хатдингом, когда они имеют возможность, эти дроны, лететь на десятки километров, их сажать и просто выжидать жертву, когда тот или иной грузовик или группа солдат будет уходить, они просто их поднимают и наносят удар. Если обычный FPV-дрон, он летит в одну сторону, вылетает свою энергию и просто его надо куда-то ударить, то с развитием возможностей оптоволокна они уже имеют гарантированные поражения потому, что они могут выжидать. И это проблема, и от них защититься очень сложно. И Россия, к сожалению, нас превосходит», – заявил Костенко.

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