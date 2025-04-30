Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на русофобию политиков, многие жители стран ЕС остаются друзьями России, а некоторые даже помогают её оборонять от неонацистов.

Об этом на форуме «Знание. Первые» заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности, и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть, некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали своё подразделение то же, как и их деды и прадеды Нормандия-Неман», – рассказал Путин.

Он подчеркнул, что в странах ЕС всё ещё есть люди, на которых Россия могла бы опереться.