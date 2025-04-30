России есть на кого опереться в Европе – Путин

Максим Столяров.  
30.04.2025 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на русофобию политиков, многие жители стран ЕС остаются друзьями России, а некоторые даже помогают её оборонять от неонацистов.

Об этом на форуме «Знание. Первые» заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на русофобию политиков, многие жители стран ЕС остаются друзьями России, а некоторые даже...

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«Всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности, и люди, которые вместе с нами.

И сегодня часть, некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали своё подразделение то же, как и их деды и прадеды Нормандия-Неман», – рассказал Путин.

Он подчеркнул, что в странах ЕС всё ещё есть люди, на которых Россия могла бы опереться.

«У меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся, это безусловно, в том числе, с опорой на таких людей, как вы – и таких людей, которые родились и выросли в Испании, а некоторые из них родились, испанцы, родились и выросли в Советском Союзе. Это дети как раз тех семей, которые в годы гражданской войны перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться», – подытожил он.

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