Reuters: в Мюнхене не восприняли всерьез предложение Зеленского – единой европейской армии не будет

Сергей Рыжов.  
16.02.2025 11:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Польша, Украина


Reuters, ссылаясь на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет, что  европейские страны не создадут единую армию и «альтернативное НАТО», следуя призыву Украины.

«В субботу Владимир Зеленский призвал к созданию европейской армии,  заявив, что континент больше не может быть уверен в защите со стороны США и получит уважение Вашингтона только при наличии сильных вооруженных сил.

Отвечая на вопрос о возможности создания европейской армии, Сикорский сказал, что «мы должны быть осторожны с этим термином, потому что люди понимают разные вещи», – сказал он.

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Reuters, ссылаясь на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, сказанные на Мюнхенской конференции по...
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 «Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский союз, развивал свой собственный оборонный потенциал», – добавил Сикорский.

По его словам, в настоящее время ЕС формирует усиленную армейскую бригаду.

 «Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, у них должен быть национальный компонент, компонент НАТО, но я также считаю, что должен быть европейский компонент ЕС, субсидии ЕС для оборонной промышленности, чтобы наращивать наш производственный потенциал, а также силы ЕС, достойные своего имени», — сказал Сикорский.

Он повторил, что присутствие польских войск на территории Украины «не рассматривается, потому что долг Польши перед НАТО — защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию».

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