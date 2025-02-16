Reuters: в Мюнхене не восприняли всерьез предложение Зеленского – единой европейской армии не будет

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Reuters, ссылаясь на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет, что европейские страны не создадут единую армию и «альтернативное НАТО», следуя призыву Украины.

«В субботу Владимир Зеленский призвал к созданию европейской армии, заявив, что континент больше не может быть уверен в защите со стороны США и получит уважение Вашингтона только при наличии сильных вооруженных сил. Отвечая на вопрос о возможности создания европейской армии, Сикорский сказал, что «мы должны быть осторожны с этим термином, потому что люди понимают разные вещи», – сказал он.

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«Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский союз, развивал свой собственный оборонный потенциал», – добавил Сикорский.

По его словам, в настоящее время ЕС формирует усиленную армейскую бригаду.

«Если США хотят, чтобы мы усилили оборону, у них должен быть национальный компонент, компонент НАТО, но я также считаю, что должен быть европейский компонент ЕС, субсидии ЕС для оборонной промышленности, чтобы наращивать наш производственный потенциал, а также силы ЕС, достойные своего имени», — сказал Сикорский.

Он повторил, что присутствие польских войск на территории Украины «не рассматривается, потому что долг Польши перед НАТО — защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию».