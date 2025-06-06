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Сепаратистские албанские власти Косово объявили экс-президента Хорватии Степана «Стипе» Месича почетным гражданином очищенного от сербов городка Гнилане на юго-востоке Косово.

Инициаторами выступало руководство муниципалитета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О том, что Месич станет почётным гражданином Гнилане сообщил заместитель мэра муниципалитета и депутат парламента от Демократической лиги Косово (LDK) – умеренной националистической и прозападно-либеральной партии албанской интеллигенции Лютфи Хазири.

Он сказал, что инициатива была разработана «парламентской» фракцией LDK и председателем муниципального парламента. Он отметил, что еще в начале 90-х между первым «президентом» Косово Ибрагимом Руговой и Стипе Месичем был налажен плотный контакт.

«Я впервые встретился с ним вместе с президентом Фатмиром Сейдиу во время переговоров об окончательном статусе Косово, и я всегда буду благодарен ему за его поддержку и советы, подчеркивающими важность этого исторического процесса», – поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Месичем в соцсетях Хазири.

В 1991 году Стипе Месич стал председателем Президиума СФРЮ (согласно существовавшей после смерти Иосипа Броз Тито системе этот пост последовательно занимал представитель каждой из входящих в федерацию республик). На этом посту убежденный западник и либерал сделал все, чтобы рассорить югославские субъекты между собой.

«Спасибо за оказанное мне доверие бороться за интересы Хорватии на том участке, который был мне поручен. Думаю, я выполнил задание — Югославии больше нет», – заявил, покидая эту должность Стипе Месич.

С 2000 по 2010 годы он дважды избирался на пост президента Хорватии.

До полномастштабного вооруженного конфликта в Косово в 1998 году сербы составляли 16,4% населения Гнилане, сейчас сербы составляют менее одного процента жителей этого муниципалитета.